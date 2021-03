Ein Schmerz, der nicht vergeht

Vor 75 Jahren waren die Umlaufs – Mutter Elisabeth und zwei Söhne – nach Herford gekommen. In seiner Freizeit hat sich Theodor Umlauf später stark für den Schwimmsport engagiert, so war er 30 Jahre Schwimmwart beim SC Herford. Krankheitsbedingt habe er sich aus dem Vereinsleben zurückgezogen, sagt er. Die neue Freizeit führte dazu, dass auch Erinnerungen an die Kindheit wieder freigesetzt wurden. Und er hat sie zu Papier gebracht, um sie für die Nachwelt festzuhalten: „In ein paar Jahren wird es die Gruppe der Vertriebenen nicht mehr geben.“ Dass das Thema den 86-Jährigen bis heute intensiv beschäftigt, hat mit dem Erlebten zu tun – aber auch mit der Nachgeschichte.