Weg mit dem Dreck: Frühjahrsputz fürs Innenstadt-Pflaster

Trotzdem rückte ein SWK-Trupp dem schnell schmutzig werdenden Granit in dieser Woche auf die Pelle. Die erste Reinigung mit dem für 25.000 Euro angeschafften Schrubbdeck stand auf dem Programm.

Das Ergebnis der Nassbehandlung mit einem biologisch abbaubaren Reinigungsmittel kann sich sehen lassen, findet SWK-Chef Wolfgang Rullkötter: „Es wird zwar nie so sein wie neu verlegt, aber: Unterm Strich macht das Pflaster einen deutlich frischeren Eindruck.“ Von der Bäckerstraße zuckelte das Saubermach-Fahrzeug über den Augustinerplatz, die Höckerstraße, den Neuen Markt und die Lübberstraße.

Schwer zugängliche Ecken wurden per Hand bearbeitet. Weil‘s so gut funktionierte, soll am Freitag außer der Reihe noch der Linnenbauerplatz folgen. Der hat einen Frühjahrsputz wirklich nötig.