Vorausgegangen war eine intensive Debatte, in der es auch „Grün gegen Grün“ ging, wie Ausschussmitglied Heinz-Günther Scheffer (Liste 2004) betonte. Auf der einen Seite der ehemalige stellvertretende NRW-Ministerpräsident und Grünen-Politiker Dr. Michael Vesper, der sich als Lidl-Lobbyist für den Supermarkt an der Ahmser Straße ausgesprochen hat. Auf der anderen Seite das Bauausschussmitglied Herbert Even (Die Grünen), der gefordert hat, dass Lidl auf das Dach des geplanten Neubaus noch Wohnungen setzt.