Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Herford rutschte beim Ausweichen mit seinem Ford Mondeo in den Graben. Er und seine mitfahrenden Kinder blieben dabei unverletzt.

Am Pkw entstand Sachschaden, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Ferner entstand ein geringer Flurschaden. Der Zweiradfahrer entfernte sich nach dem Vorfall mit seinem schwarzen Roller in Fahrtrichtung Löhne. Das Zweirad könnte Schäden an der linken Fahrzeugseite davongetragen haben. Zeugenhinweise an die Direktion Verkehr unter 05221/8880.