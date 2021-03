Untereinander nennen sie sich Tierpfleger. Die Jungs von Tier Mobility, die nachts oder am frühen Morgen rauskommen, um die Akkus der E-Scooter zu tauschen oder um kreuz und quer geparkte Roller wieder vernünftig hinzustellen.

Böse Falle: Ein E-Scooter ragt auf den Gehweg. Foto: Stephan Rechlin

Matthias Weber ist einer von ihnen. Ein Ober-Tierpfleger, der von Stadt zu Stadt reist, falls es irgendwo Beschwerden gibt. Und die gibt es in Herford reichlich. Falsch abgestellte E-Scooter sorgen hier immer wieder für Ärger, der bis in die politischen Gremien dringt. Im Verkehrsausschuss musste Beigeordneter Dr. Peter Böhm neulich passen: Gegen falsch abgestellte Roller könne die Stadt nichts machen. Dazu fehlten ihr rechtliche Grundlagen und das Personal.

„Die Stadt muss gar nicht einschreiten“, sagt Matthias Weber. Tier Mobility, sein Unternehmen, habe selbst größtes Interesse daran, dass solche Verstöße möglichst unterbleiben: „ Ganz ausschließen können wir sie nicht. Aber sie halten sich zum Glück in Grenzen.“ Auf massiven Einspruch hin lädt er zum Erkundungsspaziergang durch Herford. Eine Expedition ins Tierreich.

Zunächst einmal hat er recht. Auf der Tour von Klosterstraße über Johannisstraße, Bergertorstraße, Berliner Straße, Werrestraße, Hansastraße, Goebenstraße bis zum Bahnhof sind die meisten E-Scooter störungsfrei abgestellt worden. Allerdings meist nicht auf den von der Stadt für sie reservierten Abstellflächen , aber doch so nah an Hauswänden, dass man gut an ihnen vorbeikommt. „Über richtig abgestellte Roller spricht niemand. Den Ärger verursachen meist nur wenige Falschparker.“

Die Nummer für den Notfall steht auf dem Rollerschaft. Foto: Stephan Rechlin

Auf der Wiesenstraße lehnt nur der Griff eines Rollers an der Hauswand. Der Rest des Scooters streckt sich in Bodennähe quer über den Bürgersteig aus, als ob er ein Nickerchen eingelegt hätte. Eine unüberwindbare Hürde für Rollator-Fahrer, eine böse Falle für blinde Menschen.

Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Als halbwegs gesunder Passant hebt man den Roller kurz an und stellt ihn aufrecht näher an die Hauswand. Oder man ruft die auf dem Rollerschaft gedruckte Telefonnummer an. Eine Stimme fordert den Anrufer anschließend auf, eine Sprache zu wählen und die Nummer des Rollers einzugeben. Zum Schluss sagt man kurz, wo man sich gerade befindet. Weber: „Daraufhin geht eine Email an das lokale Tierpfleger-Team raus. Von denen rückt umgehend einer aus und kümmert sich um das Problem.“

Diesen Aufwand betreibe Tier Mobility, um über kurz oder lang in die kommunalen Mobilitätskonzepte aufgenommen zu werden. Die Innenstädte sollen autofrei werden. In Mülheim und München kooperieren Verkehrsgesellschaften mit Tier Mobility, um die letzte Meile zu Bus oder Bahn abzudecken. Weber: „Das könnte ich mir auch gut in Herford vorstellen.“