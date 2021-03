Parkplatz-Bau an Wilhelmsplatz sorgt für Verzögerung

Herford (WB) -

Es dauert und dauert und dauert: Nun sollen bis Ende Mai die Arbeiten an der Herforder Schillerbrücke abgeschlossen sein. So hatte es Beigeordneter Dr. Peter Böhm in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung verkündet.