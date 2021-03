Auch das beliebte Ostereiersuchen rund um das Denkmal könne in diesem Jahr leider nicht stattfinden, teilt der Verein mit. Sobald sich die allgemeine Lage entspanne, werde der Freundeskreis Besucher aber wieder gerne am Turm begrüßen: und zwar jeden 1., 3. und 5. Sonntag im Monat in der Zeit von 11 bis 17 Uhr.

Vereinsmitglieder können sich schon vorher für eine private Turmbesteigung die Schlüssel im Hotel Waldesrand oder im Waldrestaurant Steinmeyer gegen Vorlage des Mitgliedsausweises ausleihen.