Der Grund: Kanalbauarbeiten. Es wird dann vorerst nicht mehr möglich sein, von der Umgehungsstraße stadteinwärts in die Werrestraße einzubiegen oder von der Werrestraße zur Umgehungsstraße zu fahren, teilt die Stadt Herford mit.

Eine Umleitung wird in beiden Richtungen ausgeschildert über die Umgehungsstraße (L 860) und die Mindener Straße, stadtauswärts zusätzlich über die Waltgeristraße und die Eimterstraße. In gut Monaten wird die Werrestraße dann an der Kreuzung zusätzlich auch auf der stadtauswärts gelegenen Seite gesperrt, und damit beidseitig der Umgehungsstraße. Der Immobilien- und Abwasserbetrieb der Hansestadt Herford führt hier seine Kanalarbeiten der letzten Jahre fort. Verbaut werden Abwasserkanäle im Trennsystem von 300 mm bis 1300 mm Innendurchmesser in Baugruben von bis zu sechs Metern Tiefe.

Teilweise werden die Kanäle unterirdisch im Vortriebsverfahren (einem Spezialbohrverfahren) unter der Umgehungsstraße hindurchgepresst, so dass diese für die Kanalarbeiten nicht gesperrt werden muss. Die Werrestraße wird für diese Kanalpressung voraussichtlich ab Ende Mai/Anfang Juni auf beiden Seiten der Umgehungsstraße gesperrt.