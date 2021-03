Rossmann in Herford eröffnet am 17. April

Herford (WB) -

Noch wird fleißig gearbeitet, doch schon in knapp drei Wochen geht‘s los: Am Samstag, 17. April, eröffnet der Drogeriemarkt Rossmann in Herford seine neue Verkaufsstelle in der Waltgeristraße 77 – und zwar auf dem ehemaligen NAAFI-Gelände in direkter Nachbarschaft zu Aldi, Lidl und Hensel.