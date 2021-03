Wie sollen die Wanderfalken heißen?

. Schöne Geschichten, die das Leben auf dem Stiftberg schreibt: In diese Rubrik fällt der Nestbau. Denn im ersten Frühling, den das Pfarrerehepaar Frauke und Dr. Gerald Wagner in der Gemeinde verbringt, hat sich dort das Falken-Paar ein Nest gebaut. Beobachtet worden war das männliche Tier in Herford bereits im Mai 2020 – und zwar an der Johanniskirche. Später sei dann ein Pärchen am Münster entdeckt worden, sagt Klaus Nottmeyer, Leiter der Biologischen Station Ravensberg. Der Ornithologe vermutet, dass es es sich um das Pärchen handelt, dass jetzt an der Marienkirche aktiv ist. Alles deute darauf hin, sagt er.