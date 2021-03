Als der Herforder am Montagmorgen in den Maschwiesen an der Salzufler Straße nach seiner Herde sieht, ist noch alles in Ordnung. Am späten Nachmittag klingelt sein Handy. Verpächter Jobst Heinrich Richter informiert ihn, dass Spaziergänger ein totes Schaf entdeckt hätten. Es lag leblos auf dem Rücken. Richter ruft einen Jäger hinzu. „Der hat anhand der Verletzungen festgestellt, dass es sich sehr sicher um eine Hunde-Attacke handelt“, sagt der Diebrocker.