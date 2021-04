„Wir wollen alles Menschenmögliche tun, um geöffnet bleiben zu dürfen“, sagt Thorsten Dodt. Der Ansturm auf den Zoo war in den vergangenen Wochen gewaltig. Erstens, weil das Angebot von Jahr zu Jahr attraktiver wird. Trotz Corona gab‘s in der abgelaufenen Saison einen erneuten Gästerekord . Die neuesten der mehr als 650 Bewohner ist ein Krallenaffen-Pärchen. Zweitens, weil in Lockdown-Zeiten für Familien ja wenig Ausflugsalternativen bestehen. Beispiel gefällig? Noch bevor sich die Pforten um 10 Uhr am Mittwoch öffneten, reichte die Schlange bereits an die 100 Meter weit. Parkplätze waren kaum noch zu bekommen.