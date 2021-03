„Ich will mich nicht gewöhnen“

Seine Gedanken zur Situation der jüdischen Gemeinde Herford/Detmold äußert der Vorsitzende im Zusammenhang mit der Vorstellung eines ambitionierten Kulturprogramms. „1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“ heißt die Reihe, die zwölf Veranstaltungen umfasst. Veranstalter sind die Mariengemeinde (Kantor Johannes Vetter) und die jüdische Gemeinde (Matitjahu Kellig). Den Start soll die Reihe am 18. Mai in der Synagoge machen. Doch Vetter hat coronabedingt Zweifel, ob es dann losgehen kann. Klar sei, dass nichts ausfalle, sondern höchstens verschoben werde. Hinzu kommt die Frage der Beschränkung.