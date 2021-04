Der 53-Jährige spricht ganz offen über seine Erkrankung, möchte andere ermutigen, dass sie sich nach der Infektion genau durchchecken lassen. Denn die Gefahr ist mit dem Abklingen von Covid-19 nicht gebannt. „Los ging es Ostermontag mit trockenem Husten, es fühlte sich an, als hätte ich zu viel gesprochen. Ich dachte, nur meine Stimme sei etwas angegriffen“, blickt der Hiddenhauser zurück. Corona kam ihm da noch nicht in den Sinn. Seinen ersten Spargel in dem Jahr hat er sich noch schmecken lassen (auch wenn der Hunger nicht allzu groß war), dann plötzlich aber konnte er nicht mehr richtig riechen. Das Fieberthermometer zeigte 38,3 Grad an. „Ich war alarmiert und wollte den nächsten Tag zum Abstrich“, sagt Horstkotte. Doch als er aufwachte, war das Fieber plötzlich weg, auch der Hustenreiz. „Ich dachte, ich bin verrückt im Kopf“, kommt es den Pastor noch heute kurios vor.