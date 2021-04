Der Kreisdirektor hat am Dienstag auf der Fensterbank seines Büros ein Eichhörnchen gefunden und vor dem Sturz aus dem zweiten Stockwerk bewahrt.

Vermutlich ist das Jungtier aus dem Nest gefallen, das sich in einer Aussparung der Rollos befindet. Die Rettungsaktion fand unter der Aufsicht der Amtsleitung für Veterinärwesen statt.

Zunächst wurde versucht, das Eichhörnchen zurück in sein Nest zu setzen. Da das jedoch nicht klappte, wurde es zur Erstversorgung in das Tierheim Ahle gebracht.

Das Tierheim gibt den Nager nun weiter an die Wildtierhilfe OWL, die es aufpäppeln und wieder in die Freiheit entlassen will. Wie man auf dem Foto sieht, ist der Kleine trotz allem putzmunter und mit dem Schrecken davon gekommen – dank Markus Altenhöner.