Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht am Donnerstag, 1. April, gegen 14.55 Uhr an der Eimterstraße auf dem Fußweg zwischen den Häusern Nr. 66 und 68. „Der junge Mann habe hier auf einer Bank gesessen und sei ohne erkennbaren Grund von der älteren Dame angesprochen, ausländerfeindlich beschimpft und mehrfach mutmaßlich mit Pfefferspray besprüht worden, so dass er von einem hinzugerufenen Krankenwagen-Team behandelt und zu einem Augenarzt gebracht werden musste“, teilt die Polizei mit.

Die unbekannte Frau wird als 70 bis 75 Jahre alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß beschrieben. Sie soll mittellange, weiße Haare tragen, eine untersetzte Figur haben und mit einem pinkfarbenen Mantel bekleidet gewesen sein. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221/8880 entgegen.