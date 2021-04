Unterschiedliche Angaben gibt es zum Zusammenstoß eines Transportes und eines Motorrades am Donnerstag, 1. April, gegen 7 Uhr an der Einmündung Bielefelder Straße/Westring. Ein blauer Citroen-Transporter und ein Motorrad waren hier von der Bielefelder Straße kommend nach links in den Westring eingebogen und unmittelbar danach kollidiert.

Der 63-jährige Motorradfahrer aus Bielefeld wurde bei der Kollision leicht verletzt. An dem Zweirad der Marke Triumph und am Fahrzeug des 28-jährige Transporter-Fahrers aus Herford entstanden geringe Sachschäden. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Direktion Verkehr unter 05221/8880 in Verbindung zu setzen.