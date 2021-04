Mit dem Segen des Ordnungsamts

Ostergottesdienste in Herforder Kirchen gefeiert – Premiere in Hiddenhauser St. Stephanus-Gemeinde

Herford/Hiddenhausen (WB) -

Von Stefan Wolff

Viele Kirchentüren blieben Ostern verschlossen. Doch in einigen evangelischen und katholischen Gotteshäusern konnten Christen die Auferstehung des Herrn feiern – allerdings unter Beachtung strenger Pandemie-Auflagen und im Vergleich zu vergangenen Jahren in geringer Zahl. In der Stephanus-Gemeinde Hiddenhausen gab‘s am Sonntag eine Premiere.