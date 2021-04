Nicolas Tscheche vom Schuhhaus an der Bäckerstraße weiß, wie wichtig so ein Angebot wäre. „Derzeit haben wir weniger Kunden, aber allein am Samstagvormittag mussten wir sechs Menschen abweisen, da sie keinen negativen Corona-Test vorweisen konnten.“ Und ohne negativen Test kein Einkauf – so die Regel. „Wenn in unmittelbarer Nähe eine Teststelle wäre, könnten sie sich schnell testen lassen.