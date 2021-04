Jetzt möchte er aus der Not eine Tugend machen. Mit kleinen Tante-Emma-Kiosken auf Automatenbasis will er das kontaktlose Einkaufen heimischer Produkte forcieren – vom Grillfleisch über Eier bis zum Gemüse. Damit scheint er offene Türen einzurennen. „Die Resonanz ist groß.“ Seit 32 Jahren ist der gebürtige Münchener in der Branche, seit zehn Jahren als Unternehmer an der Diebrocker Straße 334 tätig. „Die Pandemie hat uns starke Umsatzeinbußen beschert“, blickt Herda auf die vergangenen zwölf Monate zurück. Er und seine zehn Mitarbeiter kümmern sich um etwa 500 Verkaufsautomaten zwischen Hannover und Dortmund.