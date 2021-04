Zahlreiche Initiativen haben sich gebildet, um die Belange des Kirchenkreises Herford oder der Region OWL zu formulieren. So wird oft auf die Vernetzung mit den Kirchengemeinden des ländlichen Raumes hingewiesen. Die Studierenden spielen dort als Kirchenmusiker eine wichtige Rolle beziehungsweise erhalten einen Einblick in die gemeindliche Arbeit . Einen Brief an die Landeskirche als Trägerin der Hochschule schreiben die heimischen SPD-Landtagsabgeordneten Angela Lück und Christian Dahm. Darin heißt es: „Wir sprechen uns ausdrücklich dafür aus, den Standort und das Angebot in Herford zu erhalten.