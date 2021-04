Zwar blieb eine offizielle Anfrage an das Unternehmen am Dienstag noch unbeantwortet, allerdings wird bereits ein Nachmieter zum 1. Januar 2022 für die Räume an der Adresse Gehrenberg 17 gesucht. Nach Saturn , H&M und Reno-Schuhe entstünde somit ein weiterer Leerstand in 1-a-Lage. Auf 760 Quadratmetern Verkaufsfläche, verteilt auf zwei Etagen, bietet Depot dort Wohnaccessoires, Deko- und Geschenkartikel, Glückwunschkarten und vieles mehr an.