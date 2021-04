Gegen 7.20 Uhr hatte ein 51-jähriger Herforder mit seinem VW Caddy an der Haltelinie der Eimterstraße gestoppt, um zunächst den Verkehrsfluss der Werrestraße abzuwarten. Dann beabsichtigte der Mann, in die Werrestraße einzubiegen. Während er wartete, rauschte von hinten, aus Richtung An der Allee kommend, ein Nissan Micra heran und fuhr nahezu ungebremst auf den VW auf.

Dabei verletzte sich der 19-jährige Nissan-Fahrer aus Herford leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von insgesamt 4500 Euro.