Erstmals seit seinem offiziellen Beginn als Orchesterchef hält sich der 28-Jährige in Herford auf. Dass dies jetzt möglich ist, hat mit der veränderten Corona-Konstellation zu tun. Als zuvor überlegt wurde, ob man ein Online-Konzert anbieten könnte, durfte Heyward England nicht verlassen. „Jetzt ist alles anders“, sagt Friedrich Luchterhandt, der künstlerische Betriebsdirektor der NWD. Der Inzidenzwert ist in England gesunken – anders als in Deutschland: „Also muss Jonathon Heyward in Quarantäne, wenn er zurück will.“ Seinen Hauptwohnsitz hat der Dirigent im englischen Folkestone, etwa 40 Autominuten von London entfernt. In Herford wohnt er in der Nähe des Schützenhofs .