Dafür wurden sechs Lkw ausrangiert, die durchschnittlich 1,2 Millionen Kilometer unterwegs gewesen waren. Sie sollen nun verkauft werden. Die „Neuen“ aus dem Hause Renault haben mit 440 PS nicht nur ordentlich Leistung, sondern entsprechen zudem der Euro-6-Norm.

Ausgestattet sind die Fahrzeuge zudem mit der wichtigen Zusatzfunktion einer „Toten-Winkel-Kamera“. Die Minimierung dieses Risikos ist dem Unternehmen schon länger ein Anliegen. „Vor Jahren haben wir das Projekt Toter Winkel begonnen und weisen mit Schildern auf die Gefahr hin. Mit den Kameras wird diese Gefahr noch einmal verringert“, sagt Geschäftsführer Wilhelm Alexander Schöneberg.

Auch die Auflieger entsprechen dem modernsten Standard: Eine voll verzinkte Karosserie verspricht eine lange Lebensdauer, zudem bieten die Drei-Achser mehr Ladefläche. Sie sind zum Teil anderthalb Meter länger als die Vorgänger. „Bei gleichem Transportvolumen reduzieren sich die Fahrten um sieben Prozent“, verweist Logistikleiter Oliver Kempkes auf den Umweltaspekt. Denn: Weniger Fahrten bedeuten auch weniger CO2-Ausstoß.

Die Langauflieger werden eingesetzt, um nach Varel zu fahren, wo das Altpapier recycelt wird. Beladen mit Papier geht‘s dann zurück nach Herford. Bevor die Auflieger in den Dienst gegangen sind, wurden sie in der hauseigenen Werkstatt mit den speziellen Installationen für ihren Einsatz vorbereitet. So wurden sie unter anderem mit einem individuellen Barcode versehen, um das digital unterstützte Beladen abzuwickeln.

Zur Investitionshöhe schweigt Wellteam-Seniorchef Friedrich-Wilhelm Schöneberg: „Im vergangenen Jahr der Pandemie haben wir keine großen Investitionen getätigt. Bei dieser Modernisierung handelt es sich lediglich um eine Ersatzinvestition. Damit stellen wir sicher, die Kunden wie gewohnt perfekt beliefern zu können.“