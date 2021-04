Wobei klein relativ ist: Das größte Exemplar des Trios misst bereits zehn Meter und wiegt neun Tonnen. „Das ist schon eine echte Hausnummer und das Maximum, was möglich ist“, sagt Dirk Georg Weichselsdorfer – und in seiner Stimme klingen Ehrfurcht und Anspannung mit. Der Baumkletterer und Experte für Baum und Boden aus Herford hat in seiner langen Karriere zwar schon viel erlebt, diese Pflanzaktion ist jedoch in vielerlei Hinsicht besonders. „Das ist sicher einmalig in der Region.“ Das Vorhaben ist von langer Hand vorbereitet. Am frühen Morgen zuckeln die Lastwagen mit der kostbaren Fracht den Stiftberg hoch.