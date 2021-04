Scharfe Kritik am Vorgehen des Bürgermeisters kommt von den Grünen: „Mit der Stellungnahme von Bürgermeister und Marta-Direktor wird der Stadtrat vor vollendete Tatsachen gestellt. In keiner Weise ist er oder die vorbereitenden Gremien im Vorfeld dieser Entscheidung informiert worden.“Dies entspreche nicht dem Grundsatz einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und Stadtrat, der an einer derart bedeutsamen Entscheidung hätte beteiligt werden müssen. Zudem bestehen aus Sicht der Grünen auch rechtliche Bedenken, „da eine Zuständigkeit des Rates nicht nur bei Neu- oder Wiederbesetzung derartiger Stellen, sondern auch in Zusammenhang mit dem Auslaufen von Dienstverträgen bestehen dürfte“.