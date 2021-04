Herford (WB) -

Von Moritz Winde

Seine Stimme erinnert an Michael Bublé, sein Outfit an Frank Sinatra: Tom Frentrup (14) ist in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Mainstream ist nicht sein Ding. Doch passt der bekennende Fan der 50er Jahre mit seiner Nische in eine massentaugliche Musikshow?