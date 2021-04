Die Herforder Kirchengemeinden schließen sich am kommenden Sonntag dem vom Bundespräsidenten ausgerufenen Gedenktag mit Glockengeläut an. Von 13 Uhr an werden in Herford die Totenglocken läuten. Sie laden zum Gedenken und zum Gebet ein.

Auf dem Friedhof Ewiger Frieden greift Blumenhändlerin Elke Drewes eine Aktion des Fachverbandes der Friedhofsgärtner auf. Sie wird am Sonntagabend, 18 Uhr, lilafarbene Trauerkerzen vor der Trauerhalle des Friedhofes entzünden. Es handelt sich dabei um Viertagesbrenner, die vom Fachverband gestiftet werden. Elke Drewes: „Die Möglichkeiten, in der Pandemie zu trauern, sind stark eingeschränkt.“ Nur der engste Familienkreis dürfe an Trauerfeiern teilnehmen, tröstende Umarmungen seien verboten. „Oft konnten Hinterbliebene den Sterbenden nicht in den letzten Stunden begleiten.“ Mit der Aktion „Licht gegen das Vergessen“ möchte der Fachverband die Trauer aus dem Verborgenen holen. Der Verband setzt sich außerdem dafür ein, Trauerfeiern nach der Pandemie in Kirchen und Trauerhallen kostenfrei nachholen zu können.