Hochschule für Kirchenmusik Herford: Kirchenleitung tagt am 22. April

Herford (WB) -

Von Hartmut Horstmann

Die Entscheidung über die Zukunft der Hochschule für Kirchenmusik soll am 22. April fallen. An diesem Tag trifft sich die Kirchenleitung der Evangelischen Landeskirche. Dem von der Landessynode gewählten Gremium gehören 15 Mitglieder an, sechs hauptamtliche und neun nebenamtliche.