Der Streit soll ein Grund für das Aus des künstlerischen Direktors gewesen sein. Der Vertrag des 61-Jährigen wird nicht ein weiteres Mal verlängert , obwohl dieser dem Vernehmen nach gerne weiter gemacht hätte. 13 Jahre hatte er im Gehry-Bau das Sagen, im Winter ist Schluss – was für viele überraschend kam. Tim Kähler soll sich in der Nadig-Angelegenheit übergangen gefühlt haben. Nachtigäller wollte die begehbare Bronzeplatte im Rahmen des Kunstprojekts „Fünf Tore/Fünf Orte“ gegenüber vom Go Parc auf der Aa-Brücke installieren lassen.