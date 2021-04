Laut Polizei ereignete sich der Überfall gegen 23 Uhr. Der Mitarbeiter der Stadt Herford ließ seine Drohne steigen, als plötzlich vier Männer im Alter von etwa 25 bis 35 Jahren auf ihn zukamen.

Sie hätten den 48-Jährigen auf den Drohnenflug angesprochen. Da dem Herforder die Situation unbehaglich war, versuchte er, in sein geparktes Auto zu gelangen. Doch als er einstieg, wurde er auf den Hinterkopf geschlagen, danach gegen die Hüfte getreten.

Ein Mann entriss dem Herforder die Drohne und schlug sie zunächst gegen den Seat des Herforders. Dabei wurden sowohl das städtische Auto als offenbar auch die Drohne beschädigt. Die vier Männer nahmen die Drohne und das Smartphone des 48-Jährigen an sich, ehe sie zu Fuß flüchteten. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf etwa 6500 Euro.

Die Männer sollen ein „südländisches Äußeres“ gehabt haben, so die Polizei. Zwei von ihnen hätten „einen stämmigen Körperbau“. Ein Mann trug einen Kapuzenpullover. Der 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Zeugen, die am späten Mittwochabend oder in der Nacht zu Donnerstag entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.