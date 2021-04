Beamte der Kripo und der Bezirksregierung, TÜV-Sachverständige und Liftbauer: Ihre Spurensuche, Dokumentation und Rekonstruktion auf der Baustelle an der Bruchstraße in der Herforder Innenstadt dauerte mehrere Stunden. In dem mehrgeschossigen Wohnungsneubau, der direkt neben dem Ravensberger Gymnasium hochgezogen wird, war am Morgen zuvor der 39-Jährige ums Leben gekommen. Der Paderborner wurde auf dem Fahrkorb stehend zwischen Kabinendach und Betondecke eingeklemmt. Er sei damit beauftragt gewesen, das Steuerungsgerät der Maschine einzubauen, sagt Veit Walter. Der Bielefelder Staatsanwalt leitet die Ermittlungen in diesem Todesfall.