Begründet wird der weitere Beratungsbedarf unter anderem mit der aktuellen Corona-Situation. So heißt es in der Pressemitteilung der Landeskirche: „Die Kirchenleitung ist in gründlicher Prüfung des Vorhabens zu der Frage gelangt, ob angesichts der Pandemie-Entwicklung ein Investitionsrisiko der geplanten Größenordnung überhaupt getragen werden kann.“ Derzeit ist die Hochschule auf zwei Standorte verteilt: Der ältere Bereich, in dem die klassische Kirchenmusik vermittelt wird, in Herford und der moderne Zweig, die Pop-Akademie, in Witten. Seitens der Hochschule war von beiden Seiten der Wunsch nach einer Fusion geäußert worden.