Im Kreis Herford gibt es insgesamt 162 Todesfälle, wobei 142 an Corona und 20 mit Corona gestorben sind .

Insgesamt haben sich seit Anfang Februar 1.676 Menschen, die ihren Wohnsitz im Kreis Herford haben, mit einer Mutationsvariante des Corona-Virus infiziert. Davon sind aktuell noch 579 Menschen infiziert. Bis auf drei Fälle der südafrikanischen Mutation und einen Fall der brasilianischen Mutation handelte es sich dabei um die britische Mutation.

Im Kreis Herford sind seit gestern 89 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Insgesamt sind 9.760 bestätigte Infektionen bekannt. Davon gelten 8.795 als genesen. Derzeit gibt es kreisweit 803 aktuell bestätigte Fälle. Der Inzidenzwert liegt bei 168,4. Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (266), Spenge (30), Bünde (146), Löhne (152), Vlotho (43), Enger (49), Rödinghausen (17), Hiddenhausen (71) und Kirchlengern (29).

Gegenwärtig werden 45 Menschen wegen Covid-19 stationär in den Krankenhäusern behandelt (davon 31 mit Wohnsitz im Kreis Herford). 11 Patientinnen und Patienten werden intensivmedizinisch betreut, 8 davon müssen beatmet werden. Derzeit gibt es in 12 Einrichtungen der Pflege- und Eingliederungshilfe bestätigte Fälle. Insgesamt sind 9 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 17 Beschäftigte infiziert, die ihren Wohnsitz im Kreis Herford haben. 5 weitere Beschäftigte sind (ohne Infektion) in Quarantäne.

Insgesamt sind im Kreisgebiet 143 Schüler und zwei Lehrkräfte infiziert. Die Infizierten verteilen sich auf 58 Schulen im Kreisgebiet. In 21 von insgesamt 129 Kitas im Kreisgebiet sind bestätigte Corona-Fälle bekannt. Hierbei handelt es sich um Infektionen bei 22 Kindern und drei Infektionen beim Kita-Personal.