Bald ist dort die erste längere Ausstellung zu sehen. Gezeigt werden Bilder des deutsch-englischen Künstlers Michael Müller. Jahrelang hat Wemhöner nach Räumlichkeiten in Berlin gesucht, um seine Kunst zeigen zu können. Fündig wurde er schließlich in einem historischen Festsaal am Hermannplatz. Erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurden die Räume, Hasenheide 13, an einem Wochenende im Jahr 2019. Damals wurde eine Videoinstallation gezeigt. Jetzt also eine Ausstellung – coronabedingt jedoch eine Ausstellung voller Besonderheiten.