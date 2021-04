Markante Sätze – doch der Geistliche, der als Pfarrer in der Petri-Gemeinde tätig ist, relativiert sein emotional vorgebrachtes Statement sofort: „Ich vermute, dass es von der Satzung her schwierig werden würde.“ Nachdem die Landeskirche eine Entscheidung über die Zukunft der Hochschule vertagt hat, geht die Standort-Diskussion weiter. Eine Variante ist die Zusammenlegung von klassischer Abteilung und Popularbereich in Bochum.