ABC-Alarm auf der Autobahn

Am Samstagmittag, gegen 14 Uhr, geriet ein mit E-Bikes beladener Lkw auf der A2 in in Höhe der Anschlussstelle Vlotho-West in Brand. Der Gliederzug aus Polen fuhr in Richtung Dortmund, als er von mehreren Verkehrsteilnehmern darauf aufmerksam gemacht wurde, dass sein Zugfahrzeug qualmte. Als der 59-jährige polnische Lkw-Fahrer das Qualmen bemerkte, hielt er auf dem Seitenstreifen in Höhe der Beschleunigungsspur Vlotho-West an und stieg aus dem Führerhaus. Die Flammen vom Zugfahrzeug griffen auf den Anhänger über. Wie bei Unfällen auf der Autobahn im Bereich Vlotho üblich, rückten zunächst die Feuerwehr-Einheiten aus Vlotho und Exter aus.