Die Hundefriseurin, die erst vor zwei Jahren ihren Salon „Hollywuff“ an der Herforder Straße 209 in Schweicheln-Bermbeck eröffnete , kann sich vor Terminen kaum noch retten. Und weil ihr der Erfolg recht gibt, hat sie sich jetzt zu einem Umzug nach Herford entschlossen – und zu einem größeren Salon in der Radewig. „Am Montag, 3. Mai, soll die offizielle Eröffnung sein“, freut sich Anke Dressel schon jetzt auf den großen Tag. Statt auf bislang 70 könne sie sich dann auf etwa 100 Quadratmetern in Sachen Hundepflege austoben.