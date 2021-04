Der Faulturm ist fast fertig

Umbau- und Neubauarbeiten in der Kläranlage Vlotho gehen zügig voran

Vlotho (WB) -

Von Joachim Burek

Die Arbeiten am Um- und Neubau der Vlothoer Kläranlage laufen nach einer kleinen Winterpause auf Hochtouren. Aktuell sind die Arbeiten in der zweiten Bauphase. Ziel ist es, den neuen Faulturm im Mai in Betrieb zu nehmen. Das Gesamtprojekt soll im Sommer 2022 fertig sein. Insgesamt wird mit einer Gesamtinvestition von 17 Millionen Euro gerechnet.