In deren Kunstreihe „Flüchtige Blicke“ hat die Herforder Künstlerin Kristine Wedgwood-Benn die überdimensionalen Fliegen dort installiert. Sie versteht die Illumination als kleinen künstlerischen Beitrag zum vielfältigen Kampf gegen Artensterben und Klimawandel.

Unter dem Titel „Ein Tag Fliegen“ waren diese Papierschnitte bereits auf mehreren große Wänden zu sehen, so zum Beispiel 2018 im Marta-Forum und in der Bielefelder Galerie Rampe. Seit 2019 sieht man sie als Wanddrucke vom Westring aus an der Fassade der Weberei Weddigen .

In Herford bekommen sie mit „Fliegen fangen“ nicht nur einen neuen Titel, sondern auch einen neuen Reiz. Sie wurden in leeren, seit Jahren nicht mehr genutzten Hotelzimmern angebracht. Dabei hat das Ende der zwanziger Jahre zum Hotel ausgebaute Gebäude eine lebendige Geschichte. Der jetzt zu großen Teilen fast entkernte, ausladende Gebäudekörper ist ein Konvolut aus einer ehemaligen Wäschefabrik, des Hotels Wullekopf und einem Vorbau. Am besten ist die Illumination am späten Abend erkennbar. Sie ist aber auch auf der Homepage der Künstlerin in Szene gesetzt .