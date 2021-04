Mädchen haben in MINT was drauf

Maresa Baus, Ina Landsmann und Kim Landsmann (alle Q2) haben sich in der ersten Runde der Olympiade kniffeligen Aufgaben gestellt, die deutlich über dem Niveau der Oberstufe liegen. Die haben sie so gut gelöst, dass sie sich für die zweite Runde des Wettbewerbs in Form einer sehr anspruchsvollen Klausur qualifiziert haben.