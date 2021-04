Weil die Leute in Zeiten des Lockdowns mehr Zeit haben und auch mit Blick auf die Arbeit im Homeoffice die eigenen vier Wände entrümpeln, fällt mehr illegal entsorgter Abfall an – könnte man meinen. „Belegen lässt sich das nicht, die Menge an wildem Müll steigt seit Jahren, auch schon vor Corona“, sagt Wolfgang Rullkötter. Der SWK-Geschäftsführer rechnet in diesem Jahr mit etwa 420 Tonnen am Straßenrand, in Gräben, Wäldern und vor allem an Altglascontainern entsorgtem Unrat. „Denn in den ersten vier Monaten dieses Jahres haben wir 120 Tonnen einsammeln müssen.“ Stimmt seine Prognose, so hätte sich die Jahresmenge seit 2018 um etwa ein Drittel erhöht.