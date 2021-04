Die beiden Ratsmitglieder Irene Broßeit und Herbert Even fordern von der Stadt eine Strategie, um das Problem in den Griff zu bekommen.

Mit der Herforder Wohnungspolitik wird sich die nächsten Sitzung der Haupt- und Finanzausschusses befassen.

„In Anbetracht der wachsenden Engpässe auf dem Wohnungsmarkt sollte die Stadt Herford eine mittel- bis langfristige Strategie zur differenziert-zielgruppenorientierten Deckung des Wohnraumbedarfs erarbeiten“, schreiben die Grünen.

Vor zwei Jahren ist ein Stadtentwicklungskonzept 2030 mit wichtigen wohnungs- und bauland-politischen Leitlinien beschlossen worden. Zudem liegt seit fast einem Jahr eine kreisweite Wohnraumbedarfsanalyse vor. Dort wird Handlungsbedarf insbesondere auch bei kleineren und größeren Mietwohnungen im unteren Preissegment, bei barrierefreie/-armen bzw. altersgerechten Wohnungen im Geschosswohnungsbau gesehen.

Aus diesen wohnungspolitischen Beschlüssen sollte die Verwaltung Konsequenzen ziehen. Es sollte in einem Bericht dargelegt werden, welche quantitativen und qualitativen wohnungsbaupolitischen Ziele im Zeitraum bis zum Jahre 2025 erreicht werden sollen und welche Handlungsschritte und Instrumente einer zielgruppenbezogenen Wohnungspolitik geeignet sind, das Wohnungsangebot insbesondere in den in der Wohnraumbedarfsanalyse genannten schwierigen Marktsegmenten zu erweitern.

Außerdem sollte geklärt werden, welche Bedeutung dabei der WWS und der interkommunalen Zusammenarbeit mit umliegenden Kommunen zukommt.