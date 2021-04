Wenn bei Messies Feuer ausbricht

Fotos, die dieser Zeitung vorliegen, zeigen das Ausmaß der Vermüllung. Teilweise bis zu den Fensterlaibungen stapelten sich die angesammelten Dinge, darunter jede Menge Lebensmittel-Verpackungen. Am Morgen des 13. April brach in der Bleibe in der dritten Etage der markanten Immobilie an der Berliner Straße ein Feuer aus , mutmaßlich ausgelöst durch eine brennende Zigarette. Das Schicksal des 64-Jährigen erinnert an jenes einer Frau schräg gegenüber. Vor zwei Jahren war in dem markanten Haus am Lübbertor eine 72 Jahre alte, unter Betreuung stehende Frau in den Flammen ums Leben gekommen.