Corona-Impfung war tödlich

Zu diesem Ergebnis kommt die Rechtsmedizin der Uni Münster in einem Gutachten, das dem Kreisgesundheitsamt Herford seit dieser Woche vorliegt.

Dana Ottmann, ehemals erfolgreiche Radsportlerin, arbeitete in der Berolina-Rehaklinik in Löhne. Anfang März bekam sie wahnsinnige Kopfschmerzen. Weil sie aber wie ihre Mutter seit Jahren an starker Migräne litt, führte sie die Schmerzen auf diese Krankheit zurück und dachte nicht an die Corona-Impfung, die sie zwölf Tage vorher bekommen hatte. Als Petra Ottmann (66) ihre Tochter am 9. März besuchen wollte, fand sie sie leblos im Badezimmer. Als Todesursache wurde eine Hirnblutung festgestellt.

Weil die Mutter einen Zusammenhang mit der Impfung befürchtete, aber die Sorge hatte, es könne etwas vertuscht werden, suchte sie Ende März die Öffentlichkeit und machte den Tod ihres einzigen Kindes publik. „Jetzt habe ich Gewissheit, dass meine Tochter tatsächlich der Impfung zum Opfer gefallen ist“, sagt die pensionierte Sonderschulkonrektorin.

Dana Ottmann wurde 32 Jahre alt. Foto: Flentge,Anette/Fotografenmeister

Bei Dana Ottmann war es nicht ein Verschluss einer Hirnvene, eine sogenannte Sinusvenenthrombose, die zum Tod führte. Vielmehr diagnostizierten die Rechtsmediziner in Zusammenarbeit mir dem Institut für Immunologie und Transfusionsmedizin der Universität Greifswald eine „ausgeprägte Hirn-Massenblutung“, ausgelöst durch einen Covid-19-Impfstoff, wie es in dem Gutachten heißt. Die Mediziner sprechen von einer Thrombozytopenie – einer Störung, bei der man zu wenig Blutplättchen (Thrombozyten) hat. Weil Blutplättchen wichtig für die Blutgerinnung sind, kann ein Mangel zu Blutungen führen – im besten Fall nur zu einem Bluterguss, im schlimmsten zu einer Hirnblutung.

Mit ihrem Verdacht, die Impfung könne den Tod ihrer Tochter ausgelöst haben, drang die Mutter in ihrem Umfeld erst nicht durch. „Viele wollten davon nichts wissen und meinten, vielleicht sei eines von Danas Medikamenten schuld.“ Auch auf professioneller Ebene stieß die Mutter auf Widerstand: „Ich bin seit Jahren in der Migränegruppe der Schmerzklinik Kiel, in der sich Betroffene austauschen. Ich wies die zuständige Ärztin darauf hin, dass Dana ihre Kopfschmerzen nicht richtig gedeutet hatte und wollte andere Migränekranke warnen. Aber das wurde abgelehnt. Man wolle keine Panik schüren, sagte die Ärztin. Das hat mich geschockt.“

„ Viele wollten davon nichts wissen und meinten, vielleicht sei eines von Danas Medikamenten schuld. Viele wollten davon nichts wissen und meinten, vielleicht sei eines von Danas Medikamenten schuld. “ Mutter Petra Ottmann

Andere Reaktionen haben die Mutter dagegen berührt: „Ich habe unglaublich viele Beileidsbekundungen bekommen. Zum Beispiel von Eltern aus Danas Kindergartentagen, von Schulkameraden, aber auch von Menschen, die ich nicht kenne, und die mir geschrieben haben, wie bestürzt sie sind.“

Die pensionierte Lehrerin hadert damit, dass sich ihre Tochter überhaupt hat impfen lassen: „Natürlich war da ein gewisser Druck der Kollegen, zum Schutz der Reha-Patienten mit ins Impfzentrum zu fahren.“ Niemand habe darüber nachgedacht, dass es keine große Erfahrung mit dem Impfstoff gebe, sagt Petra Ottmann. Bei der Abwägung von Impfnutzen und -Risiko hätte man mehr berücksichtigen müssen, dass das Risiko, an Corona zu sterben, für alte Menschen höher sei als für junge. „Dabei bin ich nicht generell gegen das Impfen. Ich weiß die Errungenschaften der Pharmaindustrie schon zu schätzen. Die Migräne-Mittel, die es heute gibt, sind um Klassen besser als die alten.“

Petra Ottmann wird sich trotz ihrer 66 Jahre nicht impfen lassen: „Ich habe Angst, dass mein Körper vielleicht aus genetischen Gründen genauso reagiert wie Danas.“ Sie sei deshalb schon lange in ihrem privaten Lockdown und gehe kaum noch aus dem Haus. „Und wenn ich meine 92-Jährige Mutter besuche, mache ich vorher einen Corona-Test.“

Erika Leimkühler, Fachanwältin für Medizinrecht, sagte, die Impfung sei wichtig, aber die Risiko-Nutzen-Bewertung sei natürlich auch vom Alter und vom Geschlecht abhängig, und darüber müsse umfassend aufgeklärt werden. Die Anwältin wird für die Mutter beim Land Schadensersatz für den Impfschaden geltend machen – zum Beispiel im Hinblick auf die Bestattungskosten.

Der Tod Dana Ottmanns hat dazu beigetragen, dass Astrazeneca in Deutschland seit Ende März nur noch Menschen ab 60 gespritzt wird. Die 32-Jährige hat ihre letzte Ruhestätte in einer Urnenstele auf dem 150 Jahre alten Friedhof Hermannstraße gefunden – einem Friedhof mit vielen alten Gräbern, der unter Denkmalschutz steht. „Dana und ich sind da oft spazieren gegangen. Ihr gefiel es da, und es ist gut, dass sie jetzt dort ruht“, sagt ihre Mutter.