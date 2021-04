Zu diesem Ergebnis kommt die Rechtsmedizin der Uni Münster in einem Gutachten, das dem Kreisgesundheitsamt Herford seit dieser Woche vorliegt. Dana Ottmann wurde 32 Jahre alt. Foto: Flentge, Anette/Fotografenmeister Dana Ottmann, ehemals erfolgreiche Radsportlerin, arbeitete in der Berolina-Rehaklinik in Löhne. Anfang März bekam sie wahnsinnige Kopfschmerzen. Weil sie aber wie ihre Mutter seit Jahren an starker Migräne litt, führte sie die Schmerzen auf diese Krankheit zurück und dachte nicht an die Corona-Impfung, die sie zwölf Tage vorher bekommen hatte. Als Petra Ottmann (66) ihre Tochter am 9.