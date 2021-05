„Die Technik ist wirklich das Schärfste, was ich je gesehen habe“, schwärmt Musik-Kontor-Geschäftsführer Thomas Hagen. Das erste Mal seit zwei Jahren ist der Verein am Samstagabend wieder an seinem Stammplatz gewesen – in Form eines Streamingkonzertes. Und: Was früher die Lounge und Bar „Schiller“ war, ist jetzt das „Wohnzimmer“. Dieses überzeugt nicht nur durch stilvolles Ambiente und gemütliche Atmosphäre, sondern wurde auch auf einen exklusiven Stand der Technik gebracht wurde. „Die meisten Agenturen machen Vorgaben die Technik betreffend, die wir hier alle erfüllen können“, erklärt Hagen.