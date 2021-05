Verfolgungsjagd endet auf Acker

Nach Mitternacht wollten Polizeibeamte den Fahrer eines Kastenwagens auf der Alten Landstraße in Bad Salzuflen kontrollieren. Der Mann folgte dem Streifenwagen zunächst, fuhr dann jedoch mit dem Ford Transit mit Herforder Kennzeichen an den Beamten vorbei. Mit hoher Geschwindigkeit missachtete der Flüchtige laut Polizei aus der Sylbacher Straße kommend an der Kreuzung zur Ostwestfalenstraße die Vorfahrt eines Pkw, der heftig bremsen musste.

Es entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt, überwiegend auf Nebenstraßen durch Ortsteile von Lemgo und Bad Salzuflen. Ein Streifenwagen wurde dabei in einen Wildunfall verwickelt und war nicht mehr fahrbereit. Auf der Oerlinghauser Straße konnten die Polizisten schließlich zum Überholen ansetzen. Um dies zu verhindern, rammte der Herforder den Streifenwagen seitlich.

Als es ihm weiterhin nicht gelang, die Polizeibeamten abzuschütteln, fuhr der 31-Jährige quer über Ackerflächen Richtung „Am Schlinggarten“. Dabei blieb der Wagen stecken und der Herforder flüchtete zu Fuß. Kurz darauf wurde er gestellt und festgenommen. Weil er offenbar unter Alkoholeinfluss stand und einräumte, Drogen genommen zu haben, wurden Blutproben genommen.

Das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen bittet die Insassen des Wagens, der durch den Ford Transit auf der Ostwestfalenstraße gefährdet wurde, sowie weitere Zeugen sich unter 05222/98180 zu melden.