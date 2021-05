Auch wenn das Schöffengericht die Schilderungen der heute 18-Jährigen als glaubhaft einstuft, nachzuweisen ist dem Mann die Tat nicht. Rückblick, August 2017: Die damals 15-Jährige, die in der Nähe Berlins wohnt, verbringt eine Woche der schulfreien Zeit bei ihrer Oma und dessen angeheiratetem Mann. Seinerzeit lebt das Paar in Bad Oeynhausen, inzwischen in Herford. „Ich hatte mich sehr auf diesen Urlaub gefreut. Wir hatten uns länger nicht gesehen“, sagt sie im Zeugenstand. Als sie von den mutmaßlichen Erlebnissen am Dienstag in Saal 309 des Amtsgerichts berichtet, tut sie dies klar und deutlich, aber mit tränenerstickter Stimme.